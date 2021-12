Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L’ASSE fait une annonce sur Claude Puel !

Publié le 14 décembre 2021 à 15h28 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2021 à 15h32

Comme prévu, l’ASSE se sépare de Claude Puel et vient d’officialiser la nouvelle ce mardi après-midi.

Claude Puel et l’ASSE, c’est terminé ! Le club du Forez, qui avait rendez-vous ce mardi avec son ancien entraîneur pour acter la résiliation de son contrat, a fait une annonce via un communiqué officiel : « L’ASSE et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019 », indique le communiqué.