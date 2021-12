Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos attendu de pied ferme par le Real Madrid ?

Publié le 14 décembre 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin dernier, Sergio Ramos a finalement rejoint le PSG. Mais cette décision n’a pas été digérée en Espagne…

Pendant de longs mois, le feuilleton Sergio Ramos a fait couler beaucoup d’encre en Espagne puisque l’emblématique défenseur ibérique arrivait au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin dernier. Finalement, aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties, et Ramos s’est engagé libre avec le PSG. Ironie du sort, il croisera d’ailleurs le fer avec le club merengue en 8es de finale de la Ligue des Champions avec le PSG cette saison, mais devrait avoir un accueil pour le moins mitigé à Santiago Bernabeu.

« Il craint l’accueil du public »