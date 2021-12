Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé redistribue les cartes pour Erling Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 11h45 par A.D.

Comme l'a précisé Mino Raiola, le PSG est en concurrence avec le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern et Manchester City pour Erling Haaland. Selon la presse espagnole, le club catalan verrait ses concurrents se taper dessus pour Kylian Mbappé et délaisser quelque peu le buteur du Borussia Dortmund.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà déniché le potentiel héritier de Kylian Mbappé. En effet, Leonardo compte se jeter sur Erling Haaland en priorité pour pallier le potentiel départ de son numéro 7 en 2022. Toutefois, le directeur sportif du PSG est loin d'être seul sur ce dossier. D'après Mino Raiola, le PSG devrait voir le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern et Manchester City se mettre en travers de sa route pour le buteur du Borussia Dortmund. Et alors que ses concurrents auraient également un gros faible pour Kylian Mbappé, Joan Laporta pourrait avoir le champ libre avec Erling Haaland.

Erling Haaland promis au Barça grâce à Kylian Mbappé ?