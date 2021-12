Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le feu vert est donné pour cette opération légendaire !

Publié le 15 décembre 2021 à 10h15 par D.M.

Président de la Liga, Javier Tebas a confirmé que le Real Madrid avait les capacités de réunir dans le même groupe Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux grandes stars du football mondial.

« Tout indique que Mbappé jouera pour le Real Madrid ». Invité à se prononcer sur l’avenir de Kylian Mbappé lors d’une cérémonie organisée par As , Javier Tebas a confirmé que le joueur du PSG avait de grandes chances de rejoindre les rangs du Real Madrid la saison prochaine. Conscients des envies de départ de leur star, les responsables parisiens ont commencé à se pencher sur la question de sa succession et ont ciblé Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais une nouvelle fois, le Real Madrid pourrait chambouler les plans du PSG.

« Le Real Madrid a la capacité d’avoir Mbappé et Haaland »