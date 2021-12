Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit une offre improbable pour son avenir !

Publié le 15 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que son avenir semble se dessiner entre une peu probable prolongation de contrat au PSG ou une arrivée libre au Real Madrid en fin de saison, Tom Holland a tenté sa chance en lui proposant de rejoindre son club de coeur : Tottenham.

Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourrait avoir la possibilité de quitter le PSG afin de s’engager en faveur du club de son choix. En effet, en raison de sa situation contractuelle actuelle, le champion du monde serait susceptible de faire ses adieux au Paris Saint-Germain pour… rejoindre le Real Madrid ? C’est en effet l’hypothèse la plus probable à en croire les différents médias. D’après The Transfer Window Podcast, l’entraîneur Carlo Ancelotti ferait d’ailleurs de la venue de Kylian Mbappé une simple formalité à présent alors que le PSG ne semblerait avoir fermé ce chapitre, espérant toujours prolonger son contrat courant jusqu’à l’été prochain. Et force est de constater que Mbappé fait l’objet des requêtes les plus improbables pour son avenir.

« J'ai même demandé à Mbappé de venir à Tottenham et il m'a dit que c'était impossible »