Mercato - PSG : L'énorme mise au point du clan Haaland sur son avenir !

Publié le 15 décembre 2021 à 7h45 par D.M.

Ancien joueur norvégien et proche de la famille d'Erling Haaland, Jan-Aage Fjörtoft a annoncé que le Bayern Munich était bien sur les traces de l'attaquant.

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais Erling Haaland est déjà au centre de l’actualité. Et pour cause, son agent Mino Raiola a annoncé que l’international norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG s’est positionné dans ce dossier et pourrait accélérer en cas de départ de Kylian Mbappé. A en croire la presse espagnole, le Real Madrid et le FC Barcelone ont également ciblé Erling Haaland.

« Le Bayern veut signer Erling Haaland ! »