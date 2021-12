Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta passe à la vitesse supérieure pour un renfort à 0€ !

Publié le 15 décembre 2021 à 7h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, André Onana suscite de nombreuses convoitises sur le marché. Alors que l’Inter semblait en pole dans ce dossier, le FC Barcelone aurait repris contact avec l’entourage du Camerounais en vue de la saison prochaine.

À 25 ans, André Onana s’apprête à prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière. Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’à la fin de la saison, le portier camerounais n’a pas l’intention de prolonger afin de découvrir un nouveau club comme il l’a confirmé à Sport ce mardi. « Quand on ouvre une porte, on finit par la fermer un jour. Le temps est venu d'en ouvrir un autre. Nous avons fait tout ce qui était possible ici et nous sommes entrés dans l'histoire. C'est la fin et il est temps de construire un nouveau chemin », a confié André Onana, tout en glissant un gros appel du pied au FC Barcelone : « Le Barça est toujours l'un des "meilleurs" du monde. Je veux jouer toutes les semaines et c'est pour cela que j'apprécie l'aspect sportif. (…) Je suis toujours en contact avec le Barça. J'ai une très bonne relation depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison et il y a toujours eu des contacts. » Le FC Barcelone lorgnerait effectivement le joueur de 25 ans, bien que l’Inter Milan est annoncé en pole dans ce dossier par la presse italienne, mais cela pourrait rapidement évoluer.

Le Barça relance le dossier Onana, l’Inter toujours en course