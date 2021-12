Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les terribles confidences d’Agüero sur son départ à la retraite…

Publié le 15 décembre 2021 à 13h00 par G.d.S.S.

À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce mercredi midi, Sergio Agüero a confirmé son départ à la retraité, forcé par ses problèmes cardiaques qui ont récemment été détectés. Le buteur argentin s’est confié à ce sujet.

La nouvelle avait fait l’objet d’un gros coup de tonnerre ces dernières semaines, et elle a été officialisée par Sergio Agüero en personne ce mercredi en conférence de presse : le buteur argentin de 33 ans, recruté libre par le FC Barcelone l’été dernier, est contraint de mettre un terme à sa carrière de façon prématurée en raison d’une arythmie cardiaque complexe. Agüero s’est confié sur les coulisses de son combat ces dernières semaines et précise avoir pris une décision définitive seulement la semaine dernière quant à son départ à la retraite.

« Les médecins ont fait leur possible »