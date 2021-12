Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur faut-il vendre en priorité ?

Publié le 15 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG s'active en coulisses avec une priorité assez claire, à savoir alléger l'effectif en vendant plusieurs joueurs. Mais lequel doit partir en priorité ?

Au PSG, il est souvent question d'arrivées à l'image de l'été dernier durant lequel le club de la capitale a vu arriver Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Cependant à partir du 1er janvier, date de l'ouverture du mercato d'hiver, c'est surtout en matière de ventes que le PSG sera attendu. Et pour cause, l'été dernier, seul Mitchel Bakker a été vendu et l'effectif de Mauricio Pochettino est embouteillé dans de nombreux secteurs de jeu. Mais lequel faut-il vendre en priorité ?

Plusieurs indésirables au PSG

Ils sont nombreux à être poussés au départ durant le mercato d'hiver compte tenu de leur temps de jeu à savoir Thilo Kehrer, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Colin Dagba, Rafinha, Sergio Rico, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler. Ce sont tous des joueurs en manque de temps de jeu, mais s'en séparer serait très compliqué compte tenu de leur salaire que peu de clubs peuvent se permettre de payer. Mais le PSG sera à l'écoute des offres pour ses indésirables. Dégraisser sera indispensable afin d'équilibrer l'effectif de Mauricio Pochettino.



