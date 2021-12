Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme stratégie du Barça pour Erling Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 19h15 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait partagé entre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern et Manchester City. Pour remporter cette bataille infernale, le club catalan serait prêt à réaliser un gros ménage dans son effectif.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG envisage de s'attaquer à Erling Haaland en priorité si Kylian Mbappé venait à partir en 2022. Toutefois, le club de la capitale est loin d'être seul sur ce dossier. Comme l'a fait clairement comprendre Mino Raiola, le PSG devra se frotter au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester City et au Bayern pour le recrutement d'Erling Haaland. Et pour devancer tous ses concurrents, le Barça aurait déjà plusieurs idées en tête.

Le Barça compte faire plusieurs victimes pour Haaland