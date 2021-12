Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Haaland a tranché pour son avenir !

Publié le 15 décembre 2021 à 21h15 par D.M.

Courtisé par les plus grandes équipes européennes, Erling Haaland privilégierait un départ vers le Real Madrid à la fin de la saison. Intéressé par le joueur norvégien, le PSG va devoir certainement se concentrer sur d'autres dossiers.

« Erling Haaland peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait. A quand cette étape ? Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été ». Interrogé par Sport1 sur l’avenir d’Erling Haaland, Mino Raiola a annoncé la couleur. Le joueur norvégien pourrait rejoindre un club plus huppé à la fin de la saison et aurait une préférence pour son avenir.

Haaland a choisi le Real Madrid