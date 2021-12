Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a une voie royale pour Edinson Cavani !

Publié le 15 décembre 2021 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani souhaiterait prendre le large dès janvier pour signer un bail d'un an et demi dans un nouveau club. Alors que la Juventus ne le considérerait que comme un plan D, El Matador pourrait atterrir au FC Barcelone.

Arrivé du PSG à l'été 2020, Edinson Cavani ne devrait plus faire long feu à Manchester United. En fin de contrat le 30 juin, El Matador ne serait pas du tout parti pour prolonger avec les Red Devils . Alors qu'il pourrait quitter l'écurie mancunienne librement et gratuitement, Edinson Cavani devrait plutôt prendre le large au mois de janvier. Et le FC Barcelone pourrait être sa prochaine destination.

Edinson Cavani n'est qu'un plan D pour la Juve