Mercato - Barcelone : Une porte de sortie prestigieuse pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 15 décembre 2021 à 19h00 par D.M.

Le Bayern Munich pourrait tenter de recruter Ousmane Dembélé à la fin de la saison, notamment si Kingsley Coman prend la décision de quitter la Bundesliga.

La situation contractuelle d’Ousmane Dembélé suscite de plus en plus d’inquiétude au FC Barcelone. Les dirigeants catalans souhaitent à tout prix prolonger le contrat de l’international français, qui prend fin en juin prochain. Mais à en croire les informations de la presse espagnole, les discussions n’avancent pas. L’agent de Dembélé, Moussa Sissoko, verrait d’un bon œil un départ de son client à la fin de cet exercice. Chelsea a été annoncé comme une destination possible, mais un autre cador européen envisagerait d’avancer dans ce dossier.

Dembélé pour remplacer Coman au Bayern Munich ?