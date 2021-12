Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Dembélé... Cette incroyable révélation sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 1h45 par D.M.

Le FC Barcelone avait l'occasion de recruter Kylian Mbappé en 2018 avant qu'il ne rejoigne le PSG. Mais l'ancienne direction avait décidé de privilégier la piste menant à Ousmane Dembélé.

Agé de 22 ans, Kylian Mbappé est l’homme fort de cette fin d’année du côté du PSG. Auteur de treize buts cette saison, toutes compétitions confondues, le joueur espère mener son équipe vers la victoire en Ligue des champions, avant de possiblement rejoindre le Real Madrid. Désireux de rejoindre l’Espagne lors du dernier mercato estival, Mbappé n’aurait pas encore pris de décision définitive, mais la tendance serait à un départ libre à la fin de la saison. Le Real Madrid a fait du joueur parisien sa grande priorité. Mais l’international français était aussi dans le viseur d’un autre géant de Liga.

Le Barça avait préféré Dembélé à Mbappé