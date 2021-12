Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Kingsley Coman prend forme pour Leonardo !

Publié le 15 décembre 2021 à 14h15 par D.M.

Le Bayern Munich pourrait se séparer de Kingsley Coman à la fin de la saison, si aucun accord n'est trouvé entre les deux parties au sujet d'une prolongation de contrat.

Le PSG pourrait rapatrier l’un de ses titis pour pallier le départ probable de Kylian Mbappé au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman serait ouvert à l’idée de revenir dans son club formateur selon les informations de Foot Mercato . Parti en 2014 pour rejoindre la Juventus , l’international français avait pourtant écarté un retour au PSG en septembre 2020. « Le PSG restera toujours mon club de cœur. Pour moi, c’était la bonne décision de partir. Peut-être que si je n’avais pas fait ce choix, je n’aurai pas pu gagner la Ligue des champions. Y revenir ? Non, c’est compliqué » avait annoncé Coman, qui semble, depuis, avoir changé d’avis.

Le Bayern Munich prêt à vendre Coman cet été