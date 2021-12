Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une étonnante stratégie du clan Coman ?

Publié le 14 décembre 2021 à 21h50 par La rédaction

En Allemagne, certains médias affirment que Kingsley COman serait disposé à revenir au PSG l’été prochain. Analyse.

Selon certaines informations sorties aujourd’hui en Allemagne, Kingsley Coman serait prêt à revenir au Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Kylian Mbappe, même si aucun contact n’existerait à ce jour. Que faut-il en penser ?

Provoquer une réaction du Bayern ?

Plusieurs éléments permettent d’apporter du crédit à cette information : d’une part, Coman serait représenté par Pini Zahavi, un proche du club de la capitale. D’autre part, comme l’attaquant français n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain, il sera sur le marché s’il ne prolonge pas au Bayern d’ici-là. Cependant, une hypothèse apparaît prioritaire : celle que l’entourage de Coman ait laissé filtrer des indiscrétions sur un intérêt pour le PSG avant tout pour provoquer une réaction du Bayern et pour connaître les intentions précises du club bavarois autour d’une prolongation.