Mercato - OM : Longoria se bat comme un diable dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 décembre 2021 à 21h00 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria tente de convaincre Boubacar Kamara de rester à l'OM la saison prochaine et de prolonger son contrat. Mais à en croire la presse anglaise, le joueur aurait pris sa décision.

« C'est mon représentant qui gère tout ça : les offres reçues ou pas. Ce qu'il y a dans les offres, c'est confidentiel. Donc ce n'est pas à moi de m'exprimer. Moi je me concentre seulement sur le terrain. Je suis toujours en réflexion » déclarait Boubacar Kamara le 30 novembre dernier en conférence de presse. Mais à en croire la presse anglaise, le joueur de l’OM aurait pris sa décision. Selon les informations de The Athletic , le milieu de terrain ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec son club formateur et devrait quitter l’OM gratuitement à la fin de la saison. Mais en coulisses, Pablo Longoria n’aurait pas dit son dernier mot.

Longoria n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Kamara