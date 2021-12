Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino prend une décision surprenante pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2021 à 20h15 par D.M.

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Rafinha n'aurait pas l'intention de plier bagages, malgré son faible temps de jeu au PSG.

Mis de côté par le FC Barcelone, Rafinha rejoignait le PSG durant l’été 2020 avec la ferme attention de s’imposer enfin dans une grosse écurie européenne. Mais plus d’un an après son arrivée, le bilan est loin d’être satisfaisant pour l’international brésilien. Le milieu de terrain ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino et ses dirigeants souhaitent déjà le vendre lors du prochain mercato hivernal. Mais Rafinha a-t-il envie de quitter le PSG en janvier prochain ?

Rafinha voudrait rester au PSG