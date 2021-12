Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet avec Zahavi dans ce dossier chaud ?

Publié le 14 décembre 2021 à 18h10 par D.M.

Agent de Colin Dagba, Pini Zahavi devrait prochainement rencontrer les dirigeants du PSG afin de discuter de l'avenir du défenseur.

Avec les nombreuses stars qui composent l’effectif de Mauricio Pochettino, il est difficile pour les jeunes joueurs issus du centre de formation de se faire une place dans l’équipe première. Ces dernières années, nombreux ont décidé de s’exiler afin de trouver du temps de jeu dans un bon championnat européen. D’autres ont décidé de poursuivre leur carrière au PSG avec l’espoir de s’imposer comme Colin Dagba. Mais âgé de 23 ans, le latéral droit commencerait à perdre patience.

L'agent de Dagba va s'entretenir avec le PSG