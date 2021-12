Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti peut-il bloquer le deal Mbappe-Haaland ? La réponse !

Publié le 14 décembre 2021 à 21h20 par La rédaction

Certains médias ont révélé qu’Ancelotti n’était pas chaud pour une double signature de Mbappe et Haaland cet été. Cela peut-il peser dans le choix du Real ? Analyse.

Au cours du Transfer Window Podcast , le présentateur de l’émission Ian McGarry a révélé avoir discuté avec un proche de Carlo Ancelotti, qui lui aurait confié que le coach italien ne serait pas favorable à une double signature de Kyilan Mbappe et Erling Haaland cet été. Ancelotti estimerait qu’il y aurait d’autres postes qui mériteraient du renfort plutôt que d’avoir deux attaquants XXL en concurrence et préférait ainsi ne pas avoir à jongler entre Haaland et Mbappé au Real Madrid. Si ces informations sont exactes, ce qui reste à confirmer, que faut-il en penser ?

La stratégie ne bougera pas

Si cela s’avère exact, cela peut-il porter à conséquence ? Sur le choix du Real, il apparaît clair que non. Florentino Pérez est lui favorable à une double signature, probablement car il considère que l’opportunité est unique de bâtir la ligne d’attaque de la prochaine décennie avec le trio Vinicius-Haaland-Mbappe, surtout avec le Français libre et le Norvégien à 75 millions d’euros du fait de sa clause. Dans ces conditions, il ne tiendra aucunement compte de la problématique de court terme d’Ancelotti, qui va se trouver avec quatre attaquants XXL avec Benzema.