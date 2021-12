Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2021 à 19h30 par H.G. mis à jour le 14 décembre 2021 à 19h33

Alors que le PSG affrontera le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé n’aurait pas la moindre intention de parasiter le contexte avec la question de son avenir incertain.

Le feuilleton Kylian Mbappé est toujours autant présent dans l’actualité, et cela s’est amplifié à l’issue du calamiteux tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce lundi. Au cours de ceux-ci, le Paris Saint-Germain sera opposé au Real Madrid, le club que voulait rejoindre le Français cet été et le club qu’il devrait vraisemblablement rejoindre le 30 juin prochain au terme de son contrat dans la capitale française. Bref, autant dire que la presse madrilène risque de s’en donner à coeur joie au cours des prochaines semaines, et ce tout en sachant que Kylian Mbappé sera légalement autorisé à signer un pré-contrat avec le Real Madrid à partir du 1er janvier en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Aucune annonce n’interviendra prochainement pour l’avenir de Kylian Mbappé