Mercato - PSG : Keylor Navas s’enflamme pour l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 14 décembre 2021 à 19h10 par B.C.

Cet été, Sergio Ramos est arrivé libre au PSG en provenance du Real Madrid. De quoi ravir Keylor Navas, son ancien coéquipier chez les Merengue.

Pendant de longs mois, le clan Sergio Ramos et le Real Madrid ont discuté pour mettre au point une prolongation qui n’a finalement jamais vu le jour. Le défenseur espagnol souhaitait en effet signer un bail de deux saisons, tandis que Florentino Pérez ne proposait qu’une année à son capitaine, qui a donc quitté la capitale espagnole. Un échec qui a fait les affaires du PSG, qui s’est attaché les services de Sergio Ramos sans débourser d’indemnité de transfert. Depuis, les premiers pas du champion du monde 2010 sont difficiles en raison de ses pépins physiques, mais de son côté, Keylor Navas profite de la présence de son ami à Paris.

« Pour moi c’est un véritable plaisir d’être ici avec lui »