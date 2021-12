Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se dégage pour la succession de Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 21h10 par A.C.

Plusieurs noms sont évoqués au Paris Saint-Germain pour pallier un possible départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, dont celui de Dušan Vlahović.

Kylian Mbappé est toujours l’un des sujets favoris de la presse madrilène et avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le phénomène va s’amplifier. Ce mardi, MARCA et AS ont déjà lancé les hostilités, expliquant que la star du Paris Saint-Germain pourrait déjà avoir trouvé un accord avec le Real Madrid le 15 février prochain, jour du match aller. En France, L’Équipe et RMC Sport annoncent pourtant le contraire, avec notamment des négociations qui auraient repris entre le PSG et le clan Mbappé, pour une prolongation de contrat.

Il n’y aurait rien entre Arsenal et le clan Vlahović