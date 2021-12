Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 14 décembre 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessié aurait alerté le PSG. Et d'après la presse italienne, le club de la capitale aurait un gros coup à jouer sur ce dossier, car le milieu ivoirien serait on ne peut plus loin d'une prolongation.

Après Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo souhaiterait boucler de nouveaux coups XXL à 0€ en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Franck Kessié. Et à en croire la presse italienne, le milieu de terrain ivoirien serait de plus en plus proche d'un départ libre et gratuit du Milan AC.

Entre le Milan AC et Franck Kessié, ça coince toujours...