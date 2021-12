Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envoie un gros message à Agüero après sa retraite !

Publié le 15 décembre 2021 à 14h00 par A.D.

Ce mercredi, Sergio Agüero a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière pour des raisons médicales. Dans la foulée, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a tenu à lui envoyer un message fort.

Victime d'un malaise cardiaque il y a quelques semaines, Sergio Agüero a dû prendre une décision fracassante. Comme il l'a annoncé ce mercredi, El Kun a mis un terme à sa carrière pour des raisons médicales. « Cette conférence est pour vous communiquer que nous avons décidé de quitter le monde du football. C'est un moment très dur, c'est la pire décision que j'ai prise dans ma vie. C'est une question de santé, c'est la meilleure décision pour moi. J'étais entre bonnes mains des médecins, ils ont fait leur possible. Ils m'ont dit que le mieux pour moi était d'arrêter. J'ai pris la décision il y a une semaine. J'ai fait tout mon possible, j'avais de l'espoir mais ce n'était pas possible » , a confié Sergio Agüero. Accompagné de son désormais ex-attaquant lors de cette conférence de presse exceptionnelle, Joan Laporta a tenu à lui apporter son immense soutien.

«Vous avez tout notre soutien concernant cette décision»