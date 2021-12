Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a de quoi s’inquiéter après la sortie de Kylian Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 14h30 par T.M.

Au moment où l’incertitude est la plus totale concernant l’avenir de Kylian Mbappé, le moindre signal de l’attaquant du PSG fait énormément parler. Et ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé à Paris Match, les signaux envoyés par Mbappé risquent d’inquiéter le Qatar.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG. Mais cela pourrait ne pas durer. En effet, passé proche du départ durant le dernier mercato estival, le Français pourrait finalement faire ses valises d’ici quelques mois. Son départ ne serait que partie remise, étant donné qu’il arrive au terme de son contrat. A l’issue de cette saison, plus rien le retiendra de rejoindre le Real Madrid, grand favori, ou bien un autre club. A moins que Mbappé n’accepte de prolonger avec le PSG. Depuis plusieurs mois désormais, la direction parisienne fait le forcing pour convaincre sa star. En vain jusqu’à présent. Mais au PSG, on refuse de baisser les bras et d’autres offensives devraient être lancées dans les semaines et mois à venir. Mais là encore, cela pourrait bien se solder un échec. Devant les dernières déclarations de Kylian Mbappé, l’espoir pourrait rapidement disparaitre chez les Parisiens.

La tête à un départ ?