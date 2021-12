Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dans le flou total pour le feuilleton Paul Pogba ?

Publié le 16 décembre 2021 à 12h30 par Th.B.

Alors que le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation de Paul Pogba à Manchester United, le milieu de terrain des Red Devils n’aurait pas encore tranché pour son avenir et du côté du club mancunien, sa succession serait loin d’être réglée…

Au cours de l’été 2019, après trois saisons passées à Manchester United, Paul Pogba ouvrait grand la porte à un départ lors d’une tournée pour son équipementier Adidas en Asie. En effet, le champion du monde estimait qu’il était temps pour lui de se lancer un nouveau challenge avec le Real Madrid dans un coin de sa tête. Le milieu de terrain de Manchester United expliquait même quelques semaines plus tard lors d’un rassemblement avec l’Équipe de France que rejoindre le club merengue était tout simplement un rêve de gosse. Finalement, Manchester United a campé sur ses positions et a même déjoué les plans de Mino Raiola en décembre 2020 lorsque l’agent de Paul Pogba expliquait à Tuttosport que l’histoire entre le Français et Manchester United était terminée. Mais contre toute-attente, les dirigeants des Red Devils ont pris la décision d’activer l’option pour une année supplémentaire dans son contrat qui expirait en juin dernier. Avec la ferme idée en tête de renouveler le bail de Pogba avant son expiration ? C’est du moins ce que Mino Raiola a laissé entendre à Sport1 la semaine dernière. « Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui » . Cependant, le PSG garderait un oeil sur l’évolution de sa situation et semblerait prêt à l’accueillir en grande pompe s’il disposait du statut d’agent libre à la fin de la saison. The Independent révélait notamment en août dernier que le PSG serait prêt à lui offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€.

Pas de décision de Pogba concernant son avenir

En l’état, Paul Pogba ne serait pas spécialement décidé en ce qui concerne la suite de sa carrière. À en croire The Daily Telegraph , le champion du monde ne saurait pas encore de quoi sera fait son avenir qu’il s’écrive à Manchester United ou ailleurs. Dans la foulée du dernier mercato estival, des discussions auraient eu lieu entre le clan Pogba et les dirigeants des Red Devils . Néanmoins, les positions des deux parties ne se seraient pas suffisamment rapprochées pour que l’opération prenne un gros tournant vers une prolongation. D’ailleurs, à ce jour, il n’y aurait toujours pas le moindre signe d’une prolongation de contrat avec United. De quoi ouvrir un porte à un départ vers l’Allemagne ? Pas vraiment selon son agent Mino Raiola, toujours pour Sport1 . « Pogba peut-il aller en Allemagne ? Ce n'est pas possible car la mentalité allemande est différente. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pouvait le faire est le Bayern Munich. Mais même eux ne peuvent pas toucher le salaire de Paul. Les Allemands sont au bas de la pyramide salariale internationale » . Le PSG pourrait donc continuer à croire en ses chances pour la venue de Pogba.

Aucun signe d’un remplaçant clair pour Pogba à Manchester United !