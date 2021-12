Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a choisi l'héritier de Kylian Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 11h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Une information confirmée par la presse espagnole.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé n'a plus que quelques mois d'engagement à Paris. S'il ne prolonge pas très vite, le numéro 7 rouge et bleu partira donc librement et gratuitement le 1er juillet pour rejoindre un nouveau club. Conscient de la situation, Leonardo a déjà déniché le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a prévu de recruter Erling Haaland en priorité pour pallier le possible départ du crack français en 2022. Une information confirmée par Sport.es .

Erling Haaland, le digne héritier de Kylian Mbappé au PSG ?