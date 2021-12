Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ… Kylian Mbappé garde le silence !

Publié le 16 décembre 2021 à 9h15 par T.M.

Alors que tout le monde essaye d’y voir plus clair concernant l’avenir de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG garde le mystère à ce sujet.

Cet été, Kylian Mbappé a dû digérer un transfert avorté. L’attaquant du PSG ne s’en cache pas, il voulait faire ses valises durant l’intersaison. Toutefois, malgré les efforts du Real Madrid, le club de la capitale n’a pas cédé. Mbappé est donc toujours à Paris, où il pleinement impliqué dans le projet. Pour autant, son avenir reste au centre des interrogations étant donné qu’il est dans sa dernière année de contrat. A la fin de la saison, Kylian Mbappé pourrait donc partir librement et là, plus rien ne le retiendra de rejoindre le Real Madrid.

Un sujet tabou !