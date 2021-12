Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est clairement interpellé pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que les rumeurs entourant l'avenir de Kylian Mbappé vont s'intensifier à l'approche du huitième de finale de la Ligue des champions, Jérôme Rothen lui demande de clarifier les choses.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est régulièrement envoyé au Real Madrid. Et les rumeurs ne risquent pas de se calmer avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui a réservé un choc entre le PSG et le club merengue . Mais afin d'apaiser les choses, Jérôme Rothen, au micro de RMC , demande à Kylian Mbappé de clarifier la situation le plus rapidement possible.

«Kylian, il faut que tu clarifies ta situation»