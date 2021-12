Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est confirmé en Espagne !

Publié le 16 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Promis à un départ au Real Madrid l’été prochain alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait bien débarquer en Espagne à en croire les propos de Javier Tebas.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n’a envoyé que des signaux négatifs ces dernières semaines quant à l’éventualité d’une prolongation au Parc des Princes, et l’attaquant français devrait donc partir libre au terme de la saison. Le Real Madrid, qui souhaite le récupérer depuis de nombreuses années, fait figure de grand favori pour la signature de Mbappé, et le patron la Liga Javier Tebas a confirmé cette tendance lors de la cérémonie organisée par le quotidien AS.

« Mbappé jouera pour le Real »