Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Président de la Liga, Javier Tebas s'est montré confiant et a indiqué que Kylian Mbappé devrait porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Le huitième de finale de Ligue des champions opposant le PSG au Real Madrid revêt d’une importance particulière pour Kylian Mbappé. Le joueur parisien jouera tout simplement contre son prochain club. En effet, le champion du monde 2018 demeure la grande priorité des dirigeants espagnols, qui étaient prêts à offrir jusqu’à 200M€ pour mettre la main sur Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival. Les responsables du PSG ont finalement décidé de le retenir, mais un départ libre en fin de la saison est plus que jamais d’actualité.

« Tout indique que Mbappé jouera pour le Real Madrid »