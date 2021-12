Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on sort le grand jeu pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que son contrat qui court jusqu’en juin prochain ne semble pas être sur le point d’être prolongé, Kylian Mbappé est invité à revoir sa position et à poursuivre son aventure au PSG par son nouveau coéquipier Sergio Ramos.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG au terme de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat le liant au club parisien ? À ce jour, c’est bien plus qu’une simple hypothèse à prendre en compte. En effet, comme le principal intéressé l’a révélé à plusieurs reprises ces dernières semaines, un transfert était souhaité par le champion du monde tricolore et il en aurait même fait part aux décideurs du PSG, en vain, qui ont repoussé jusqu’aux ultimes moments du dernier mercato les avances du Real Madrid. Pour autant, et bien qu’aucune avancée concrète ne soit à noter au niveau d’une éventuelle prolongation du contrat de Mbappé, Sergio Ramos a affiché sa volonté de voir son nouveau coéquipier rester avec lui au PSG.

« Nous espérons qu'il sera avec nous pendant de nombreuses années »