Mercato - ASSE : Feu vert pour la première recrue de Pascal Dupraz !

Publié le 16 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement nommé au poste d’entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz aurait des vues sur Vitorino Hilton. Et l’ancien défenseur de Montpellier serait ok pour débarquer dans le Forez…

« J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non », indiquait Pascal Dupraz mercredi lors de sa conférence de presse de présentation à l’ASSE, évoquant donc le mercato hivernal et l’arrivée potentielle de plusieurs renforts pour l’aider dans son opération maintien des Verts en fin de saison. Et alors qu’il a été annoncé ces derniers jours sur les traces de Vitorino Hilton (44 ans), Dupraz sait déjà à quoi s’en tenir pour l’ancien défenseur central brésilien de Montpellier.

Hilton ok pour venir à l’ASSE

En effet, selon les révélations de Prime Video, Vitorino Hilton verrait d’un bon œil l’idée d’une dernière pige du côté de l’ASSE pour les six mois à venir, lui qui avait pourtant annoncé avoir raccroché les crampons l’été dernier après la fin de son contrat avec Montpellier. Reste à savoir si Dupraz parviendra à concrétiser ce renfort gratuit pour l’ASSE.