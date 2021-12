Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin annonce la couleur pour le prochain recrutement hivernal !

Publié le 15 décembre 2021 à 16h10 par D.M.

Présent aux côtés de Pascal Dupraz en conférence de presse, Loïc Perrin a été interrogé sur le prochain mercato hivernal et sur les prochaines recrues de l'ASSE.

Comme annoncé par le 10Sport.com le 5 décembre dernier, Pascal Dupraz était le grand favori pour succéder à Claude Puel, qui a résilié son contrat ce mardi. Son arrivée a, depuis, été officialisée par l’ASSE. Le technicien s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’à la fin de la saison avec une mission claire : maintenir les Verts en Ligue 1. Pascal Dupraz se serait déjà mis au travail et aurait identifié les secteurs à renforcer lors du prochain mercato hivernal. Un défenseur, mais aussi un gardien seraient attendus dans le Forez selon L'Equipe et le Parisien .

« On va essayer de chercher des joueurs en difficulté dans des clubs plus importants »