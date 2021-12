Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin dit tout sur l'arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 15 décembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pascal Dupraz a été choisi pour prendre les rênes de l'ASSE en lieu et place de Claude Puel. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Loïc Perrin a expliqué clairement que Pascal Dupraz était le choix numéro un des Verts.

Auteur d'une première partie de saison catastrophique avec l'ASSE, Claude Puel a été mis à pied, avant d'être remercié ce mardi. Dans la foulée - et comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité - les Verts ont officialisé l'arrivée de Pascal Dupraz pour le remplacer. Présent ce mercredi après-midi pour sa conférence de presse de présentation, le nouveau coach de l'ASSE a dévoilé les coulisses de son arrivée dans le club du Forez. « Il y a à peine une semaine, j'ai reçu un appel de Jean-François Soucasse qui m'a demandé si j'étais partant pour un entretien. A partir de là, cela n'a fait aucun doute. L'AS Saint-Etienne, ce n'est pas possible de refuser. Il n'y aura de la réussite que si elle n'est partagée. Je viens avec de l'enthousiasme mais les rôles doivent être partagés. Nous allons maintenir car tout le monde va donner le meilleur de lui-même » , a précisé Pascal Dupraz.

«On a fait le choix de Pascal, qui était le numéro un au départ»

Aux côtés de Pascal Dupraz lors de cette conférence de presse, Loïc Perrin a également pris la parole. Et le nouveau coordinateur sportif de l'ASSE a fait clairement savoir que l'ancien technicien du Toulouse FC était le premier choix de la direction des Verts . « On a fait le choix de Pascal (Dupraz), qui était le numéro un au départ. On voulait le voir pour essayer de faire le meilleur choix possible, et on en est persuadé. La fin d'année va être chargée, mais je suis content des échanges qu'on a eus. On a fait les choses bien avec tout le monde. J'espère que cela aura été apprécié. Maintenant, c'est la réalité du terrain (...) On voulait un entraîneur francophone, qui a entraîné en Ligue 1, qui a pris en cours de saison et qui est un meneur d'homme. Celui qui réunissait les critères est Pascal Dupraz » , s'est réjoui Loïc Perrin, avant que Jean-François Soucasse en rajoute une couche sur la signature de Pascal Dupraz.

