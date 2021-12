Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point du Barça pour Alexis Sanchez !

Publié le 16 décembre 2021 à 11h00 par T.M.

Ces dernières heures, il a été question d’un possible retour d’Alexis Sanchez au FC Barcelone. On en serait toutefois encore loin. Explications.

A partir du 1er janvier, le FC Barcelone pourra apporter des retouches à l’effectif de Xavi. Et le club catalan compte bien profiter de cette fenêtre pour se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Alors que Sergio Agüero vient de prendre sa retraite pour des raisons de santé, recruter un attaquant est vital pour le Barça. La priorité se nomme ainsi actuellement Ferran Torres, mais outre le joueur de Manchester City, d’autres noms sont évoqués. Et dernièrement, il a même été question d’un possible retour d’Alexis Sanchez, alors que le Chilien est en difficulté à l’Inter Milan.

Pas encore une priorité !