Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse allemande lâche une bombe pour le dossier Haaland !

Publié le 16 décembre 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors que le PSG et les plus grands clubs européens sembleraient déjà se disputer les services d’Erling Braut Haaland en marge du prochain mercato estival, la presse allemande assure que Manchester United serait à ce jour la seule équipe à sérieusement pouvoir mener à bien cette opération.

Les prochaines semaines s’annoncent passionnantes sur le marché des transferts. Et ce, pour plusieurs raisons. Au Paris Saint-Germain, le feuilleton Kylian Mbappé n’a toujours pas trouvé son épilogue bien que différents médias ne se cachent plus pour affirmer que l’attaquant du PSG quittera le club de la capitale afin de rejoindre le Real Madrid l’été prochain, soit à l’issue de la saison. Et pour oublier le champion du monde, le PSG semble miser sur une autre pépite du football européen en la personne d’Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait le 25 août dernier. Néanmoins, le PSG pourrait avoir à faire face aux plus gros cadors européens, à savoir le Real Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone. Et bien que Mino Raiola ait récemment mis plus avant City, son voisin Manchester United ne serait pas une destination à écarter pour le Norvégien natif de Leeds.

Manchester United serait à l’instant T le seul club sérieux pour Haaland !