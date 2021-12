Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tranché pour le retour de cet ancien du club !

Publié le 16 décembre 2021 à 9h30 par B.C.

Alors que Joan Laporta serait en discussion avancée pour le retour d’Alexis Sanchez au FC Barcelone, Xavi ne ferait pas du Chilien une priorité.

Et si le FC Barcelone bouclait un autre retour après Dani Alves ? Ce mercredi, le quotidien Sport a révélé qu’un accord de principe était sur le point d'être trouvé entre le Barça et l’Inter Milan pour un échange en prêt entre Alexis Sanchez et Luuk de Jong, appartenant au FC Séville qui serait prêt à donner son aval à cette opération. Mais Xavi doit encore avoir son mot à dire. Selon Sport , l’arrivée d’Alexis Sanchez est conditionnée à l’avis de l’entraîneur blaugrana, qui aurait d’autres plans en tête.

Xavi ne considère pas Alexis Sanchez comme son option principale