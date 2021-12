Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Alvès, Xavi tout proche de boucler un nouveau retour XXL ?

Publié le 15 décembre 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone prépare actuellement son mercato hivernal, Joan Laporta serait tout proche de boucler le retour d’Alexis Sanchez, si celui-ci est validé par Xavi.

Faute de moyens, le FC Barcelone doit faire preuve d’ingéniosité pour se renforcer. Malgré ce gros handicap, Joan Laporta et Xavi comptent se montrer actifs dès le mois de janvier et multiplient les pistes pour parvenir à leurs fins, notamment en attaque, où des recrues sont attendues. En effet, Sergio Agüero a officialisé ce mercredi sa retraite tandis que Memphis Depay et Luuk de Jong ne font pas l’unanimité depuis le début de la saison, sans oublier les pépins physiques à répétition d’Ousmane Dembélé ou encore Ansu Fati. Et à en croire le quotidien Sport , le Barça serait sur le point de boucler un premier dossier.

Accord de principe pour le retour d’Alexis Sanchez