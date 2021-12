Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut protéger Kylian Mbappé !

Publié le 15 décembre 2021 à 20h10 par A.C.

Au Real Madrid on semble déjà avoir tout prévu pour Kylian Mbappé, qui s’approche de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Dans une quinzaine de jours, Kylian Mbappé pourra légalement discuter avec d’autres que le Paris Saint-Germain et forcément, le Real Madrid est en première ligne. Après avoir soumis plusieurs offres au PSG cet été, le club madrilène est persuadé de pouvoir rafler la mise pour la star française. Pourtant, L’Équipe a redonné espoir aux Parisiens tout récemment, expliquant que le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourrait offrir un petit répit à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Le Real Madrid et Mbappé pourraient ne rien dire