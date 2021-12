Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a dégainé une offre démentielle pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 décembre 2021 à 16h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé aurait reçu une offre importante du PSG. Mais le joueur ne devrait pas rendre sa décision dans les prochaines semaines.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour l’heure, la réponse reste un mystère, même si une tendance se dégage. Désireux de rejoindre le Real Madrid, le joueur aurait de grandes chances de quitter le PSG à la fin de la saison et de prendre la direction de l’Espagne. Toutefois, comme l’indique RMC Sport, rien n’est encore arrêté. « Le match face au Real Madrid n’a rien changé dans l’esprit de Mbappé. Il ne devrait rien annoncer avant le 1/8 de Ligue des Champions dans un sens avec la prolongation ou dans l’autre avec le départ » a confié le journaliste Loïc Tanzi. D’autant que le PSG est revenu à la charge ces derniers jours et aurait transmis une nouvelle offre de prolongation à Kylian Mbappé.

Mbappé a une offre XXL du PSG entre les mains