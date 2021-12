Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'une bataille colossale dans ce dossier XXL ?

Publié le 15 décembre 2021 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait dans le collimateur du PSG, du Real Madrid, du Bayern et de Manchester United. Alors qu'il n'aurait pas encore tranché quant à son avenir, le défenseur allemand privilégierait un départ vers la Maison-Blanche en cas de départ de Londres.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma sans payer la moindre indemnité de transfert, et ce, parce qu'ils étaient en fin de contrat avec le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool et le Milan AC. Alors que le bail d'Antonio Rüdiger court jusqu'au 30 juin, Leonardo aimerait réitérer le même exploit avec le défenseur de Chelsea. Toutefois, le combat s'annonce rude pour le PSG.

Une bataille entre le PSG, le Real Madrid, le Bayern et Man U pour Rüdiger ?