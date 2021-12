Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’offensive pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 15 décembre 2021 à 13h45 par T.M.

Arrivant au terme de son contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger est l’une des grosses occasions à saisir sur le marché des transferts. Et Leonardo entend bien profiter de cette opportunité.

Habitué à dépenser des millions d’euros pour attirer des stars, le PSG a quelque peu revu sa copie lors du dernier mercato estival. Compte tenu du contexte également, Leonardo a adopté une autre stratégie, celle de profiter des opportunités du marché avec les joueurs libres. Ainsi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi ont toujours rejoint le PSG sans que le club de la capitale n’ait besoin de dépenser la moindre opportunité de transfert. Une politique que Leonardo pourrait poursuivre et le directeur sportif parisien avancerait déjà certains pions.

L’option Rüdiger est lancée !