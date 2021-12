Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ibrahimovic... Le Barça a un gros coup à jouer avec Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

D'après Mino Raiola, le PSG est à la lutte avec le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern pour Erling Haaland. Alors qu'il aurait les moyens de s'offrir le buteur du Borussia Dortmund malgré ses difficultés financières, Joan Laporta aurait le champ totalement libre sur ce dossier. En effet, ses concurrents seraient obnubilés par Kylian Mbappé et en ballotage défavorable en ce qui concerne Erling Haaland.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Alors que son numéro 7 refuse toujours de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid, Leonardo a déjà tout prévu pour sa succession. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Toutefois, Leonardo est soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, d'après Mino Raiola, le PSG doit se frotter au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester City et au Bayern pour Erling Haaland. Et malgré sa situation économique critique, le club emmené par Xavi disposerait d'une voie royale pour recruter le buteur du Borussia Dortmund.

Le PSG et le Real Madrid concentrés sur Kylian Mbappé ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce mercredi matin, Joan Laporta aurait bien rencontré Mino Raiola, avec qui il nouerait des liens privilégiés depuis le transfert de Zlatan Ibrahimovic au Barça en 2009, ce lundi. Lors de cette réunion avec le représentant d'Erling Haaland, le président catalan aurait fait part de son intérêt prononcé pour le joueur. Et malgré les grosses difficultés financières du FC Barcelone, Joan Laporta aurait les moyens d'assumer l'opération Haaland : de l'indemnité de transfert à la commission de Mino Raiola, en passant par le salaire du joueur. D'ailleurs, Joan Laporta aurait même l'avantage sur ses adversaires concernant Erling Haaland.

Le Bayern et Manchester City déjà hors jeu pour Erling Haaland ?