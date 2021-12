Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante du Real Madrid sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 15 décembre 2021 à 19h45 par A.C. mis à jour le 15 décembre 2021 à 19h46

Le Real Madrid affiche une confiance sans limite pour Kylian Mbappé, qui s’approche dangereusement de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions peut-il aider le Paris Saint-Germain ? Depuis que l’on sait que le Real Madrid attend les Parisiens, ça semble bouger autour de Kylian Mbappé. L’Équipe a en effet annoncé que la double confrontation face aux Merengue pourrait pousser Mbappé à mettre entre parenthèses son avenir... ce qui n’aurait pas échappé au PSG ! D’après les informations du quotidien, les négociations autour d’une prolongation inespérée auraient repris, même si pour le moment aucune avancée n’a été notée.

« Nous savons qu’il a pris une décision et c’est la seule chose importante pour nous »