Mercato - PSG : Le FC Barcelone a fait une énorme promesse à Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 18h45 par A.C.

Joan Laporta semble vouloir mettre toutes les chances de son côté pour arracher Erling Haaland à la concurrence, notamment celle du Paris Saint-Germain.

Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Si le Borussia Dortmund aimerait bien le garder, le Norvégien semble prêt pour faire le grand saut et ils sont nombreux à vouloir lui offrir cette chance. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com l'intérêt du Paris Saint-Germain, mais Haaland semble également faire saliver de nombreux clubs de Premier League, ainsi que le Bayern Munich ou encore le Real Madrid. Une nouvelle destination s’est précisée ces derniers jours avec le FC Barcelone, qui semblait toutefois hors course à cause de ses problèmes économiques.

Haaland, le nouveau Messi du Barça