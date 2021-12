Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland pose une grosse condition pour son avenir !

Publié le 15 décembre 2021 à 15h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone revient fort dans la course à Erling Braut Haaland, le club catalan devra toutefois remplir une grosse condition pour prétendre à l’arrivée du Norvégien.

Ça s’agite pour l’avenir d’Erling Braut Haaland. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, le Norvégien est courtisé par les plus grands, à commencer par le PSG et le Real Madrid. Mais depuis quelques jours, le FC Barcelone fait parler de lui dans ce dossier. En effet, ce lundi, Joan Laporta, président blaugrana, s’est entretenu avec Mino Raiola, qui gère les intérêts d’Erling Braut Haaland. L’occasion d’évoquer une future opération et collaboration. Mais encore faut-il que toutes les conditions soient remplies…

Priorité à la Ligue des Champions !