Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero lâche un nouveau message poignant après sa retraite

Publié le 15 décembre 2021 à 18h30 par B.C.

Après avoir tenu une conférence de presse à la mi-journée ce mercredi pour annoncer sa retraite, Sergio Agüero a publié un long message sur les réseaux sociaux afin de revenir sur la fin de sa carrière.

« Cette conférence est pour vous dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football. » Avec les larmes aux yeux, Sergio Agüero a officialisé ce mercredi lors d’une conférence de presse organisée au Camp Nou la fin de sa carrière en raison d’un problème cardiaque. Victime d’un malaise le 30 octobre dernier, lors de la rencontre opposant le FC Barcelone à Alavés, l’attaquant de 33 ans a été diagnostiqué comme souffrant d’une arythmie cardiaque, qui le contraint donc à prendre sa retraite. Sur les réseaux sociaux, Sergio Agüero a tenu à adresser un nouveau message sur le sujet, en restant optimiste pour la suite.

« Mes médecins m'ont conseillé de cesser la pratique du football professionnel. Leurs paroles étaient suffisantes pour faire un choix »

« J'ai toujours su que je donnerais tout pour avoir une chance de jouer à nouveau. Cependant, après les derniers examens, mes médecins m'ont conseillé de cesser la pratique du football professionnel. Leurs paroles étaient suffisantes pour faire un choix. Prendre sa retraite dans ces circonstances est difficile, mais la vie passe avant tout. Je le sais depuis le début. Le football m'a appris que vous pouvez transformer une défaite en victoire. Ce ne sera pas différent. C'est sûrement douloureux, mais ce n'est pas une tragédie. Une tragédie aurait été une tout autre chose. Mes pensées ne sont pas sur le temps qu’il me restait à jouer, mais plutôt aux 18 années merveilleuses où j'ai pu jouer. Cette incroyable carrière restera gravée dans mon esprit, tout comme le fait de la mener à bien avec passion et dévouement année après année. Je garde l’affection et l'attention que j'ai reçues de chacune des équipes pour lesquelles j'ai joué quand je n'étais qu'un enfant. Et ensuite à Independiente, l’Atletico de Madrid, Manchester City, Barcelone, et l'équipe nationale d’Argentine, qui m'a toujours été si chère. Ma reconnaissance va aux fans, qui m'ont soutenu contre vents et marées. Votre soutien m'a rendu plus fort. Je tiens à remercier tous les entraîneurs, coéquipiers, collègues, staffs, physios et managers qui m'ont permis de développer ma carrière dans les meilleures conditions. Ma gratitude va tout particulièrement à ma famille et mes amis, qui ont toujours été à mes côtés. Et à mes agents, les mêmes que j'ai gardés depuis l'âge de 14 ans, qui m’ont accompagné avec le plus grand professionnalisme et la plus grande honnêteté. Au-delà des titres que j'ai contribué à remporter, ce que j'apprécie énormément, ma plus grande réussite a été de gagner le respect de mes collègues, et l'amour du monde du football. C'est quelque chose qui ne changera pas, je garderai cela dans mon cœur, et cela me rendra fort pour ce qui est à venir. La vie continue, et il y a beaucoup de choses à faire. Ce sera une nouvelle étape, une étape différente, mais je continuerai comme je l'ai fait jusqu'à présent : toujours positif, avec enthousiasme et joie », écrit Sergio Agüero sur les réseaux sociaux.