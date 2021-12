Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz est fixé pour son recrutement hivernal !

Publié le 15 décembre 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

A peine arrivé sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz est conscient que le maintien passera probablement par l'arrivée de quelques renforts cet hiver. Et cela tombe bien puisque Jean-François Soucasse et Loïc Perrin ont également conscience de cette nécessité.

En grande difficulté financière, l'AS Saint-Etienne n'a pas pu se renforcer l'été dernier. Seul Ignacio Ramirez a débarqué dans les dernières secondes du mercato sous la forme d'un prêt en provenance de l'Uruguay. Mais Claude Puel ne semblait pas compter sur lui. Résultat, l'ASSE a connu un début de saison très poussif puisque le club pointe à la dernière place en Ligue 1 avec 12 points au compteur et seulement deux petites victoires. Par conséquent, la menace d'une relégation plane sur l'ASSE qui est déjà distancé de trois points par le FC Metz qui occupe la place de barragiste. Face à cette situation, Claude Puel a été démis de ses fonctions et c'est Pascal Dupraz qui l'a remplacé, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais cela ne sera probablement pas suffisant pour permettre aux Verts de se maintenir. Il faudra probablement se renforcer durant le mercato d'hiver et réalisant un recrutement bien plus abouti que l'été dernier. D'autant plus que la CAN, qui se déroule du 9 janvier au 6 février devrait concerner sept Stéphanois à savoir Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores.

Cet hiver, ça va bouger à l'ASSE